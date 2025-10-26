Koru (KORU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008607 $ 0.00008607 $ 0.00008607 24H Tief $ 0.00009121 $ 0.00009121 $ 0.00009121 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008607$ 0.00008607 $ 0.00008607 24H Hoch $ 0.00009121$ 0.00009121 $ 0.00009121 Allzeithoch $ 0.00034359$ 0.00034359 $ 0.00034359 Niedrigster Preis $ 0.00007505$ 0.00007505 $ 0.00007505 Preisänderung (1H) -0.35% Preisänderung (1T) -2.66% Preisänderung (7T) +0.68% Preisänderung (7T) +0.68%

Der Echtzeitpreis von Koru (KORU) beträgt $0.00008724. In den letzten 24 Stunden wurde KORU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008607 und einem Höchstpreis von $ 0.00009121 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KORU liegt bei $ 0.00034359, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007505.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KORU im letzten Stunde um -0.35%, in den letzten 24 Stunden um -2.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Koru (KORU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.16K$ 43.16K $ 43.16K Umlaufangebot 494.61M 494.61M 494.61M Gesamtangebot 494,605,969.778725 494,605,969.778725 494,605,969.778725

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Koru beträgt $ 43.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KORU liegt bei 494.61M, das Gesamtangebot bei 494605969.778725. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.16K.