kook (KOOK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001988 $ 0.00001988 $ 0.00001988 24H Tief $ 0.00002098 $ 0.00002098 $ 0.00002098 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001988$ 0.00001988 $ 0.00001988 24H Hoch $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 Allzeithoch $ 0.00018192$ 0.00018192 $ 0.00018192 Niedrigster Preis $ 0.00001773$ 0.00001773 $ 0.00001773 Preisänderung (1H) -0.38% Preisänderung (1T) +0.20% Preisänderung (7T) -7.85% Preisänderung (7T) -7.85%

Der Echtzeitpreis von kook (KOOK) beträgt $0.00002089. In den letzten 24 Stunden wurde KOOK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001988 und einem Höchstpreis von $ 0.00002098 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOOK liegt bei $ 0.00018192, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001773.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOOK im letzten Stunde um -0.38%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

kook (KOOK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von kook beträgt $ 20.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOOK liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999956507.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.90K.