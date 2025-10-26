kolscan (KOLSCAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.40% Preisänderung (1T) +15.43% Preisänderung (7T) +13.95% Preisänderung (7T) +13.95%

Der Echtzeitpreis von kolscan (KOLSCAN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KOLSCAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KOLSCAN liegt bei $ 0.0057757, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KOLSCAN im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um +15.43% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

kolscan (KOLSCAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 548.12K$ 548.12K $ 548.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 548.12K$ 548.12K $ 548.12K Umlaufangebot 965.29M 965.29M 965.29M Gesamtangebot 965,285,727.287741 965,285,727.287741 965,285,727.287741

Die aktuelle Marktkapitalisierung von kolscan beträgt $ 548.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KOLSCAN liegt bei 965.29M, das Gesamtangebot bei 965285727.287741. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 548.12K.