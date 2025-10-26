KnockOut Games (GG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.0027876 24H Hoch $ 0.00347706 Allzeithoch $ 0.00457556 Niedrigster Preis $ 0.00078521 Preisänderung (1H) -0.32% Preisänderung (1T) -14.20% Preisänderung (7T) +140.56%

Der Echtzeitpreis von KnockOut Games (GG) beträgt $0.00281696. In den letzten 24 Stunden wurde GG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0027876 und einem Höchstpreis von $ 0.00347706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GG liegt bei $ 0.00457556, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00078521.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GG im letzten Stunde um -0.32%, in den letzten 24 Stunden um -14.20% und in den vergangenen 7 Tagen um +140.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KnockOut Games (GG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.82M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.82M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KnockOut Games beträgt $ 2.82M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GG liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.82M.