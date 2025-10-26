Kittenswap (KITTEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00399747 $ 0.00399747 $ 0.00399747 24H Tief $ 0.00507826 $ 0.00507826 $ 0.00507826 24H Hoch 24H Tief $ 0.00399747$ 0.00399747 $ 0.00399747 24H Hoch $ 0.00507826$ 0.00507826 $ 0.00507826 Allzeithoch $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Niedrigster Preis $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Preisänderung (1H) -2.35% Preisänderung (1T) -9.53% Preisänderung (7T) +55.21% Preisänderung (7T) +55.21%

Der Echtzeitpreis von Kittenswap (KITTEN) beträgt $0.00457821. In den letzten 24 Stunden wurde KITTEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00399747 und einem Höchstpreis von $ 0.00507826 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KITTEN liegt bei $ 0.03928409, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00194408.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KITTEN im letzten Stunde um -2.35%, in den letzten 24 Stunden um -9.53% und in den vergangenen 7 Tagen um +55.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kittenswap (KITTEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Umlaufangebot 308.44M 308.44M 308.44M Gesamtangebot 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864 1,250,461,839.341864

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kittenswap beträgt $ 1.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KITTEN liegt bei 308.44M, das Gesamtangebot bei 1250461839.341864. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.72M.