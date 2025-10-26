Kitsu (KITSU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00129187$ 0.00129187 $ 0.00129187 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.37% Preisänderung (1T) +2.11% Preisänderung (7T) +23.37% Preisänderung (7T) +23.37%

Der Echtzeitpreis von Kitsu (KITSU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KITSU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KITSU liegt bei $ 0.00129187, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KITSU im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um +2.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +23.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kitsu (KITSU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 291.88K$ 291.88K $ 291.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 291.88K$ 291.88K $ 291.88K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kitsu beträgt $ 291.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KITSU liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 291.88K.