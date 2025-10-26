KITO (KITO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015243 $ 0.00015243 $ 0.00015243 24H Tief $ 0.00015822 $ 0.00015822 $ 0.00015822 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015243$ 0.00015243 $ 0.00015243 24H Hoch $ 0.00015822$ 0.00015822 $ 0.00015822 Allzeithoch $ 0.0002765$ 0.0002765 $ 0.0002765 Niedrigster Preis $ 0.0000344$ 0.0000344 $ 0.0000344 Preisänderung (1H) +0.33% Preisänderung (1T) -3.17% Preisänderung (7T) +10.94% Preisänderung (7T) +10.94%

Der Echtzeitpreis von KITO (KITO) beträgt $0.00015305. In den letzten 24 Stunden wurde KITO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015243 und einem Höchstpreis von $ 0.00015822 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KITO liegt bei $ 0.0002765, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000344.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KITO im letzten Stunde um +0.33%, in den letzten 24 Stunden um -3.17% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KITO (KITO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 149.06K$ 149.06K $ 149.06K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 149.06K$ 149.06K $ 149.06K Umlaufangebot 975.26M 975.26M 975.26M Gesamtangebot 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KITO beträgt $ 149.06K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KITO liegt bei 975.26M, das Gesamtangebot bei 975263103.97. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 149.06K.