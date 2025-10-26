KEY (KEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.052283 $ 0.052283 $ 0.052283 24H Tief $ 0.055634 $ 0.055634 $ 0.055634 24H Hoch 24H Tief $ 0.052283$ 0.052283 $ 0.052283 24H Hoch $ 0.055634$ 0.055634 $ 0.055634 Allzeithoch $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 Niedrigster Preis $ 0.03889746$ 0.03889746 $ 0.03889746 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) +6.36% Preisänderung (7T) +29.25% Preisänderung (7T) +29.25%

Der Echtzeitpreis von KEY (KEY) beträgt $0.055613. In den letzten 24 Stunden wurde KEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.052283 und einem Höchstpreis von $ 0.055634 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KEY liegt bei $ 0.226519, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03889746.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KEY im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +6.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

KEY (KEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Umlaufangebot 97.00M 97.00M 97.00M Gesamtangebot 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von KEY beträgt $ 5.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KEY liegt bei 97.00M, das Gesamtangebot bei 97000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.39M.