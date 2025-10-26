Karum (KARUM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.171359 $ 0.171359 $ 0.171359 24H Tief $ 0.347128 $ 0.347128 $ 0.347128 24H Hoch 24H Tief $ 0.171359$ 0.171359 $ 0.171359 24H Hoch $ 0.347128$ 0.347128 $ 0.347128 Allzeithoch $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Niedrigster Preis $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Preisänderung (1H) +9.71% Preisänderung (1T) +27.67% Preisänderung (7T) +657.93% Preisänderung (7T) +657.93%

Der Echtzeitpreis von Karum (KARUM) beträgt $0.251419. In den letzten 24 Stunden wurde KARUM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.171359 und einem Höchstpreis von $ 0.347128 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KARUM liegt bei $ 0.475405, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02672377.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KARUM im letzten Stunde um +9.71%, in den letzten 24 Stunden um +27.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +657.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Karum (KARUM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Umlaufangebot 14.70M 14.70M 14.70M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Karum beträgt $ 3.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KARUM liegt bei 14.70M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.28M.