JOOCE (JOOCE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +1.26%
Preisänderung (1T) +1.21%
Preisänderung (7T) +0.00%

Der Echtzeitpreis von JOOCE (JOOCE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JOOCE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JOOCE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JOOCE im letzten Stunde um +1.26%, in den letzten 24 Stunden um +1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

JOOCE (JOOCE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 98.80K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 551.13K
Umlaufangebot 1.79B
Gesamtangebot 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von JOOCE beträgt $ 98.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JOOCE liegt bei 1.79B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 551.13K.