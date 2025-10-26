Javlis (JAVLIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0.00133477 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +3.45% Preisänderung (1T) +1.45% Preisänderung (7T) +58.19%

Der Echtzeitpreis von Javlis (JAVLIS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JAVLIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JAVLIS liegt bei $ 0.00133477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JAVLIS im letzten Stunde um +3.45%, in den letzten 24 Stunden um +1.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +58.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Javlis (JAVLIS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 523.48K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 523.48K Umlaufangebot 904.74M Gesamtangebot 904,735,403.2567805

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Javlis beträgt $ 523.48K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JAVLIS liegt bei 904.74M, das Gesamtangebot bei 904735403.2567805. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 523.48K.