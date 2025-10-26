Jambo (J) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.051642 24H Hoch $ 0.053233 Allzeithoch $ 0.910484 Niedrigster Preis $ 0.051248 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +0.12% Preisänderung (7T) -19.43%

Der Echtzeitpreis von Jambo (J) beträgt $0.052073. In den letzten 24 Stunden wurde J zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.051642 und einem Höchstpreis von $ 0.053233 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von J liegt bei $ 0.910484, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.051248.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich J im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +0.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jambo (J) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.38M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 52.03M Umlaufangebot 161.01M Gesamtangebot 999,999,753.2009088

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jambo beträgt $ 8.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von J liegt bei 161.01M, das Gesamtangebot bei 999999753.2009088. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.03M.