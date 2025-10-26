Jake (JAKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.23% Preisänderung (7T) +2.30% Preisänderung (7T) +2.30%

Der Echtzeitpreis von Jake (JAKE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde JAKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von JAKE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich JAKE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Jake (JAKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Umlaufangebot 999.33M 999.33M 999.33M Gesamtangebot 999,332,038.546449 999,332,038.546449 999,332,038.546449

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Jake beträgt $ 6.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von JAKE liegt bei 999.33M, das Gesamtangebot bei 999332038.546449. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.84K.