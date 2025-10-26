IPPY (IPPY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.15% Preisänderung (1T) +8.14% Preisänderung (7T) +40.82% Preisänderung (7T) +40.82%

Der Echtzeitpreis von IPPY (IPPY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde IPPY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IPPY liegt bei $ 0.00602956, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IPPY im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +8.14% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IPPY (IPPY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 843.97K$ 843.97K $ 843.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 843.97K$ 843.97K $ 843.97K Umlaufangebot 991.92M 991.92M 991.92M Gesamtangebot 991,924,209.3471338 991,924,209.3471338 991,924,209.3471338

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IPPY beträgt $ 843.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IPPY liegt bei 991.92M, das Gesamtangebot bei 991924209.3471338. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 843.97K.