Der Echtzeitpreis von IoTAI beträgt heute 0.0098124 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum IOTAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den IOTAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 IOTAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0098124
-0.80%1D
USD
IoTAI (IOTAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:00:24 (UTC+8)

IoTAI (IOTAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00963937
24H Tief
$ 0.00991337
24H Hoch

$ 0.00963937
$ 0.00991337
$ 0.04887246
$ 0.00293688
-0.10%

-0.81%

-20.17%

-20.17%

Der Echtzeitpreis von IoTAI (IOTAI) beträgt $0.0098124. In den letzten 24 Stunden wurde IOTAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00963937 und einem Höchstpreis von $ 0.00991337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IOTAI liegt bei $ 0.04887246, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00293688.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IOTAI im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IoTAI (IOTAI) Marktinformationen

$ 981.11K
--
$ 981.11K
100.00M
100,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von IoTAI beträgt $ 981.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IOTAI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 981.11K.

IoTAI (IOTAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von IoTAI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von IoTAI zu USD bei $ -0.0038535590.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von IoTAI zu USD bei $ -0.0066617649.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von IoTAI zu USD bei $ +0.005271727633317621.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.81%
30 Tage$ -0.0038535590-39.27%
60 Tage$ -0.0066617649-67.89%
90 Tage$ +0.005271727633317621+116.10%

Was ist IoTAI (IOTAI)

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It’s a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

IoTAI (IOTAI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

IoTAI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird IoTAI (IOTAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre IoTAI-(IOTAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für IoTAI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die IoTAI-Preisprognose an!

IOTAI zu lokalen Währungen

IoTAI (IOTAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von IoTAI (IOTAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von IOTAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu IoTAI (IOTAI)

Wie viel ist IoTAI (IOTAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von IOTAI in USD beträgt 0.0098124 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle IOTAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle IOTAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0098124. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IoTAI?
Die Marktkapitalisierung von IOTAI beträgt $ 981.11K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von IOTAI?
Das Umlaufangebot von IOTAI beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von IOTAI?
IOTAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04887246 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von IOTAI?
IOTAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00293688 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von IOTAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für IOTAI beträgt -- USD.
Wird IOTAI dieses Jahr noch steigen?
IOTAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die IOTAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

