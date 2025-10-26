IoTAI (IOTAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00963937 24H Hoch $ 0.00991337 Allzeithoch $ 0.04887246 Niedrigster Preis $ 0.00293688 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) -0.81% Preisänderung (7T) -20.17%

Der Echtzeitpreis von IoTAI (IOTAI) beträgt $0.0098124. In den letzten 24 Stunden wurde IOTAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00963937 und einem Höchstpreis von $ 0.00991337 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IOTAI liegt bei $ 0.04887246, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00293688.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IOTAI im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IoTAI (IOTAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 981.11K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 981.11K Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IoTAI beträgt $ 981.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IOTAI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 981.11K.