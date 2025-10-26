infraX (INFRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.603811 $ 0.603811 $ 0.603811 24H Tief $ 0.646027 $ 0.646027 $ 0.646027 24H Hoch 24H Tief $ 0.603811$ 0.603811 $ 0.603811 24H Hoch $ 0.646027$ 0.646027 $ 0.646027 Allzeithoch $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Niedrigster Preis $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Preisänderung (1H) +0.03% Preisänderung (1T) +5.76% Preisänderung (7T) -29.96% Preisänderung (7T) -29.96%

Der Echtzeitpreis von infraX (INFRA) beträgt $0.644959. In den letzten 24 Stunden wurde INFRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.603811 und einem Höchstpreis von $ 0.646027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INFRA liegt bei $ 45.71, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.327661.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INFRA im letzten Stunde um +0.03%, in den letzten 24 Stunden um +5.76% und in den vergangenen 7 Tagen um -29.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

infraX (INFRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 644.96K$ 644.96K $ 644.96K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 644.96K$ 644.96K $ 644.96K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von infraX beträgt $ 644.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INFRA liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 644.96K.