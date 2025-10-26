InfluenceHer (INFLU) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von InfluenceHer (INFLU) beträgt $0.00016488. In den letzten 24 Stunden wurde INFLU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001579 und einem Höchstpreis von $ 0.00016468 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INFLU liegt bei $ 0.00057565, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00012254.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INFLU im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +2.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

InfluenceHer (INFLU) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von InfluenceHer beträgt $ 161.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INFLU liegt bei 982.77M, das Gesamtangebot bei 982772609.5357322. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 161.90K.