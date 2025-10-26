InfiniteHash (SN89) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24H Tief $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 24H Hoch 24H Tief $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 24H Hoch $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Allzeithoch $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Niedrigster Preis $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +2.63% Preisänderung (7T) -5.73% Preisänderung (7T) -5.73%

Der Echtzeitpreis von InfiniteHash (SN89) beträgt $1.92. In den letzten 24 Stunden wurde SN89 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.86 und einem Höchstpreis von $ 1.96 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN89 liegt bei $ 8.9, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.082.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN89 im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +2.63% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

InfiniteHash (SN89) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Umlaufangebot 1.86M 1.86M 1.86M Gesamtangebot 1,864,923.775505727 1,864,923.775505727 1,864,923.775505727

Die aktuelle Marktkapitalisierung von InfiniteHash beträgt $ 3.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN89 liegt bei 1.86M, das Gesamtangebot bei 1864923.775505727. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.58M.