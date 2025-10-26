Inbox (INBOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00045148 $ 0.00045148 $ 0.00045148 24H Tief $ 0.00048441 $ 0.00048441 $ 0.00048441 24H Hoch 24H Tief $ 0.00045148$ 0.00045148 $ 0.00045148 24H Hoch $ 0.00048441$ 0.00048441 $ 0.00048441 Allzeithoch $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Niedrigster Preis $ 0.00022025$ 0.00022025 $ 0.00022025 Preisänderung (1H) +4.02% Preisänderung (1T) +1.28% Preisänderung (7T) +22.27% Preisänderung (7T) +22.27%

Der Echtzeitpreis von Inbox (INBOX) beträgt $0.00047648. In den letzten 24 Stunden wurde INBOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00045148 und einem Höchstpreis von $ 0.00048441 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von INBOX liegt bei $ 0.00195214, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00022025.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich INBOX im letzten Stunde um +4.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Inbox (INBOX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 476.43K$ 476.43K $ 476.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 476.43K$ 476.43K $ 476.43K Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Inbox beträgt $ 476.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von INBOX liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999898589.1918151. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 476.43K.