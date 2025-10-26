IMPULSE (IMPULSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00009029 24H Hoch $ 0.00010589 Allzeithoch $ 0.00084563 Niedrigster Preis $ 0.00005456 Preisänderung (1H) +0.06% Preisänderung (1T) -14.64% Preisänderung (7T) +42.71%

Der Echtzeitpreis von IMPULSE (IMPULSE) beträgt $0.00009037. In den letzten 24 Stunden wurde IMPULSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009029 und einem Höchstpreis von $ 0.00010589 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IMPULSE liegt bei $ 0.00084563, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005456.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IMPULSE im letzten Stunde um +0.06%, in den letzten 24 Stunden um -14.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +42.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

IMPULSE (IMPULSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 90.19K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 90.19K Umlaufangebot 997.96M Gesamtangebot 997,963,678.843529

Die aktuelle Marktkapitalisierung von IMPULSE beträgt $ 90.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IMPULSE liegt bei 997.96M, das Gesamtangebot bei 997963678.843529. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 90.19K.