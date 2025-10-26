iLuminary Token (ILMT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01242548 24H Hoch $ 0.01348889 Allzeithoch $ 0.03000248 Niedrigster Preis $ 0.00183544 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +8.30% Preisänderung (7T) -27.26%

Der Echtzeitpreis von iLuminary Token (ILMT) beträgt $0.01345719. In den letzten 24 Stunden wurde ILMT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01242548 und einem Höchstpreis von $ 0.01348889 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ILMT liegt bei $ 0.03000248, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00183544.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ILMT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +8.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 214.73K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.88M Umlaufangebot 15.96M Gesamtangebot 139,389,969.730026

Die aktuelle Marktkapitalisierung von iLuminary Token beträgt $ 214.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ILMT liegt bei 15.96M, das Gesamtangebot bei 139389969.730026. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.88M.