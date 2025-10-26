Der Echtzeitpreis von iLuminary Token beträgt heute 0.01345719 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ILMT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ILMT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von iLuminary Token beträgt heute 0.01345719 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ILMT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ILMT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

iLuminary Token Preis (ILMT)

Nicht aufgelistet

1 ILMT zu USD Echtzeitpreis:

$0.01345719
$0.01345719
+8.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
iLuminary Token (ILMT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:57:22 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01242548
$ 0.01242548
24H Tief
$ 0.01348889
$ 0.01348889
24H Hoch

$ 0.01242548
$ 0.01242548

$ 0.01348889
$ 0.01348889

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544

-0.00%

+8.30%

-27.26%

-27.26%

Der Echtzeitpreis von iLuminary Token (ILMT) beträgt $0.01345719. In den letzten 24 Stunden wurde ILMT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01242548 und einem Höchstpreis von $ 0.01348889 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ILMT liegt bei $ 0.03000248, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00183544.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ILMT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +8.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Marktinformationen

$ 214.73K
$ 214.73K

--
--

$ 1.88M
$ 1.88M

15.96M
15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026

Die aktuelle Marktkapitalisierung von iLuminary Token beträgt $ 214.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ILMT liegt bei 15.96M, das Gesamtangebot bei 139389969.730026. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.88M.

iLuminary Token (ILMT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von iLuminary Token zu USD bei $ +0.00103148.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von iLuminary Token zu USD bei $ +0.0346928026.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von iLuminary Token zu USD bei $ +0.0168408295.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von iLuminary Token zu USD bei $ +0.004733229219292098.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00103148+8.30%
30 Tage$ +0.0346928026+257.80%
60 Tage$ +0.0168408295+125.14%
90 Tage$ +0.004733229219292098+54.26%

Was ist iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

iLuminary Token (ILMT) Ressource

iLuminary Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird iLuminary Token (ILMT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre iLuminary Token-(ILMT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für iLuminary Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die iLuminary Token-Preisprognose an!

ILMT zu lokalen Währungen

iLuminary Token (ILMT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von iLuminary Token (ILMT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ILMT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu iLuminary Token (ILMT)

Wie viel ist iLuminary Token (ILMT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ILMT in USD beträgt 0.01345719 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ILMT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ILMT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01345719. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von iLuminary Token?
Die Marktkapitalisierung von ILMT beträgt $ 214.73K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ILMT?
Das Umlaufangebot von ILMT beträgt 15.96M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ILMT?
ILMT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03000248 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ILMT?
ILMT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00183544 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ILMT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ILMT beträgt -- USD.
Wird ILMT dieses Jahr noch steigen?
ILMT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ILMT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
iLuminary Token (ILMT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,659.76

$4,072.39

$0.04863

$6.3328

$198.15

$4,072.39

$113,659.76

$2.6410

$198.15

$0.20276

