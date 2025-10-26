Hypr (HYPR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00173985 $ 0.00173985 $ 0.00173985 24H Tief $ 0.001855 $ 0.001855 $ 0.001855 24H Hoch 24H Tief $ 0.00173985$ 0.00173985 $ 0.00173985 24H Hoch $ 0.001855$ 0.001855 $ 0.001855 Allzeithoch $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Niedrigster Preis $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Preisänderung (1H) +0.29% Preisänderung (1T) -5.50% Preisänderung (7T) +17.17% Preisänderung (7T) +17.17%

Der Echtzeitpreis von Hypr (HYPR) beträgt $0.0017483. In den letzten 24 Stunden wurde HYPR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00173985 und einem Höchstpreis von $ 0.001855 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYPR liegt bei $ 0.00874279, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00118399.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYPR im letzten Stunde um +0.29%, in den letzten 24 Stunden um -5.50% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hypr (HYPR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Umlaufangebot 760.00M 760.00M 760.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hypr beträgt $ 1.33M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYPR liegt bei 760.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.75M.