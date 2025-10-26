Hyperwave HYPE (HWHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 40.96 $ 40.96 $ 40.96 24H Tief $ 47.04 $ 47.04 $ 47.04 24H Hoch 24H Tief $ 40.96$ 40.96 $ 40.96 24H Hoch $ 47.04$ 47.04 $ 47.04 Allzeithoch $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Niedrigster Preis $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) +14.84% Preisänderung (7T) +29.10% Preisänderung (7T) +29.10%

Der Echtzeitpreis von Hyperwave HYPE (HWHYPE) beträgt $47.09. In den letzten 24 Stunden wurde HWHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.96 und einem Höchstpreis von $ 47.04 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HWHYPE liegt bei $ 59.58, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.97.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HWHYPE im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +14.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.04M$ 8.04M $ 8.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.04M$ 8.04M $ 8.04M Umlaufangebot 170.65K 170.65K 170.65K Gesamtangebot 170,647.6742366929 170,647.6742366929 170,647.6742366929

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyperwave HYPE beträgt $ 8.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HWHYPE liegt bei 170.65K, das Gesamtangebot bei 170647.6742366929. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.04M.