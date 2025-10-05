Hyperwave HLP (HWHLP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H Tief $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24H Hoch 24H Tief $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24H Hoch $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Allzeithoch $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Niedrigster Preis $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) -0.25% Preisänderung (7T) -0.26% Preisänderung (7T) -0.26%

Der Echtzeitpreis von Hyperwave HLP (HWHLP) beträgt $1.029. In den letzten 24 Stunden wurde HWHLP zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.028 und einem Höchstpreis von $ 1.035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HWHLP liegt bei $ 1.045, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.967762.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HWHLP im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um -0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Umlaufangebot 11.23M 11.23M 11.23M Gesamtangebot 11,226,868.220871 11,226,868.220871 11,226,868.220871

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyperwave HLP beträgt $ 11.56M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HWHLP liegt bei 11.23M, das Gesamtangebot bei 11226868.220871. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.56M.