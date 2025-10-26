Hypertrics (HYTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004186 $ 0.00004186 $ 0.00004186 24H Tief $ 0.00004634 $ 0.00004634 $ 0.00004634 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004186$ 0.00004186 $ 0.00004186 24H Hoch $ 0.00004634$ 0.00004634 $ 0.00004634 Allzeithoch $ 0.00006753$ 0.00006753 $ 0.00006753 Niedrigster Preis $ 0.0000299$ 0.0000299 $ 0.0000299 Preisänderung (1H) +2.99% Preisänderung (1T) +11.43% Preisänderung (7T) +56.52% Preisänderung (7T) +56.52%

Der Echtzeitpreis von Hypertrics (HYTR) beträgt $0.00004681. In den letzten 24 Stunden wurde HYTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004186 und einem Höchstpreis von $ 0.00004634 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYTR liegt bei $ 0.00006753, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000299.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYTR im letzten Stunde um +2.99%, in den letzten 24 Stunden um +11.43% und in den vergangenen 7 Tagen um +56.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hypertrics (HYTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.26K$ 37.26K $ 37.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.25K$ 37.25K $ 37.25K Umlaufangebot 795.86M 795.86M 795.86M Gesamtangebot 795,758,571.0 795,758,571.0 795,758,571.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hypertrics beträgt $ 37.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYTR liegt bei 795.86M, das Gesamtangebot bei 795758571.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.25K.