HyperStrategy (HSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.08359 $ 0.08359 $ 0.08359 24H Tief $ 0.088584 $ 0.088584 $ 0.088584 24H Hoch 24H Tief $ 0.08359$ 0.08359 $ 0.08359 24H Hoch $ 0.088584$ 0.088584 $ 0.088584 Allzeithoch $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Niedrigster Preis $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Preisänderung (1H) -0.80% Preisänderung (1T) +3.34% Preisänderung (7T) +2.44% Preisänderung (7T) +2.44%

Der Echtzeitpreis von HyperStrategy (HSTR) beträgt $0.08787. In den letzten 24 Stunden wurde HSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.08359 und einem Höchstpreis von $ 0.088584 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HSTR liegt bei $ 2.48, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.064372.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HSTR im letzten Stunde um -0.80%, in den letzten 24 Stunden um +3.34% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HyperStrategy (HSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HyperStrategy beträgt $ 87.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HSTR liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 87.91K.