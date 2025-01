Was ist HyperFly (FLY)

HyperFly is a AI-driven trading companion on Hyperliquid. Designed for seamless interaction, HyperFly leverages cutting-edge natural language understanding to help you manage trades, receive personalized advice, and execute orders securely. By combining advanced AI technology with robust security protocols, HyperFly offers a streamlined and safe trading experience. Currently, HyperFly is in closed alpha, providing limited access while we refine and improve its features. We anticipate releasing our closed beta on January 21st, marking the next step in HyperFly's evolution.

HyperFly (FLY) Ressource Whitepaper Offizielle Website