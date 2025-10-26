Hyperbeat USDT (HBUSDT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 24H Tief $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24H Hoch 24H Tief $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24H Hoch $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 Allzeithoch $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Niedrigster Preis $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) -0.06% Preisänderung (7T) -0.32% Preisänderung (7T) -0.32%

Der Echtzeitpreis von Hyperbeat USDT (HBUSDT) beträgt $1.077. In den letzten 24 Stunden wurde HBUSDT zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.071 und einem Höchstpreis von $ 1.087 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HBUSDT liegt bei $ 1.27, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.701228.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HBUSDT im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 129.37M$ 129.37M $ 129.37M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 129.37M$ 129.37M $ 129.37M Umlaufangebot 119.69M 119.69M 119.69M Gesamtangebot 119,884,292.0078199 119,884,292.0078199 119,884,292.0078199

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hyperbeat USDT beträgt $ 129.37M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HBUSDT liegt bei 119.69M, das Gesamtangebot bei 119884292.0078199. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 129.37M.