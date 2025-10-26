HypeFun (HYFU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00003022 $ 0.00003022 $ 0.00003022 24H Tief $ 0.00003498 $ 0.00003498 $ 0.00003498 24H Hoch 24H Tief $ 0.00003022$ 0.00003022 $ 0.00003022 24H Hoch $ 0.00003498$ 0.00003498 $ 0.00003498 Allzeithoch $ 0.00017933$ 0.00017933 $ 0.00017933 Niedrigster Preis $ 0.00002554$ 0.00002554 $ 0.00002554 Preisänderung (1H) -0.71% Preisänderung (1T) +13.93% Preisänderung (7T) +15.66% Preisänderung (7T) +15.66%

Der Echtzeitpreis von HypeFun (HYFU) beträgt $0.00003472. In den letzten 24 Stunden wurde HYFU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003022 und einem Höchstpreis von $ 0.00003498 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYFU liegt bei $ 0.00017933, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002554.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYFU im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um +13.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HypeFun (HYFU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HypeFun beträgt $ 34.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYFU liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.97K.