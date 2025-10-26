HypeFun Preis (HYFU)
-0.71%
+13.93%
+15.66%
+15.66%
Der Echtzeitpreis von HypeFun (HYFU) beträgt $0.00003472. In den letzten 24 Stunden wurde HYFU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00003022 und einem Höchstpreis von $ 0.00003498 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYFU liegt bei $ 0.00017933, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002554.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYFU im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um +13.93% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von HypeFun beträgt $ 34.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYFU liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.97K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von HypeFun zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von HypeFun zu USD bei $ -0.0000071550.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von HypeFun zu USD bei $ -0.0000145888.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von HypeFun zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+13.93%
|30 Tage
|$ -0.0000071550
|-20.60%
|60 Tage
|$ -0.0000145888
|-42.01%
|90 Tage
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
