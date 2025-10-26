Hot Cherry (CHERRY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001167 $ 0.00001167 $ 0.00001167 24H Tief $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001167$ 0.00001167 $ 0.00001167 24H Hoch $ 0.000012$ 0.000012 $ 0.000012 Allzeithoch $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 Niedrigster Preis $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 Preisänderung (1H) -0.19% Preisänderung (1T) +1.22% Preisänderung (7T) +8.97% Preisänderung (7T) +8.97%

Der Echtzeitpreis von Hot Cherry (CHERRY) beträgt $0.00001194. In den letzten 24 Stunden wurde CHERRY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001167 und einem Höchstpreis von $ 0.000012 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CHERRY liegt bei $ 0.00002768, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000319.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CHERRY im letzten Stunde um -0.19%, in den letzten 24 Stunden um +1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hot Cherry (CHERRY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hot Cherry beträgt $ 1.19M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CHERRY liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.19M.