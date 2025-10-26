HITDEX (HIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00012661 $ 0.00012661 $ 0.00012661 24H Tief $ 0.00013296 $ 0.00013296 $ 0.00013296 24H Hoch 24H Tief $ 0.00012661$ 0.00012661 $ 0.00012661 24H Hoch $ 0.00013296$ 0.00013296 $ 0.00013296 Allzeithoch $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Niedrigster Preis $ 0.00009968$ 0.00009968 $ 0.00009968 Preisänderung (1H) +0.22% Preisänderung (1T) -2.64% Preisänderung (7T) -8.63% Preisänderung (7T) -8.63%

Der Echtzeitpreis von HITDEX (HIT) beträgt $0.00012811. In den letzten 24 Stunden wurde HIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00012661 und einem Höchstpreis von $ 0.00013296 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HIT liegt bei $ 0.00189769, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009968.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HIT im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um -2.64% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HITDEX (HIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 50.71K$ 50.71K $ 50.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 127.57K$ 127.57K $ 127.57K Umlaufangebot 395.83M 395.83M 395.83M Gesamtangebot 995,831,939.4830385 995,831,939.4830385 995,831,939.4830385

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HITDEX beträgt $ 50.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HIT liegt bei 395.83M, das Gesamtangebot bei 995831939.4830385. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 127.57K.