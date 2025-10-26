Hexagon (HEXA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.71% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) +5.51% Preisänderung (7T) +5.51%

Der Echtzeitpreis von Hexagon (HEXA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HEXA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HEXA liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HEXA im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hexagon (HEXA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 86.58K$ 86.58K $ 86.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 86.58K$ 86.58K $ 86.58K Umlaufangebot 1.56T 1.56T 1.56T Gesamtangebot 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hexagon beträgt $ 86.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HEXA liegt bei 1.56T, das Gesamtangebot bei 1555369000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 86.58K.