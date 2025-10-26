HERMES (HERMES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02588602 $ 0.02588602 $ 0.02588602 24H Tief $ 0.04060351 $ 0.04060351 $ 0.04060351 24H Hoch 24H Tief $ 0.02588602$ 0.02588602 $ 0.02588602 24H Hoch $ 0.04060351$ 0.04060351 $ 0.04060351 Allzeithoch $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Niedrigster Preis $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Preisänderung (1H) +1.42% Preisänderung (1T) +25.45% Preisänderung (7T) +44.58% Preisänderung (7T) +44.58%

Der Echtzeitpreis von HERMES (HERMES) beträgt $0.03665789. In den letzten 24 Stunden wurde HERMES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02588602 und einem Höchstpreis von $ 0.04060351 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HERMES liegt bei $ 0.18065, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01960026.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HERMES im letzten Stunde um +1.42%, in den letzten 24 Stunden um +25.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +44.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HERMES (HERMES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 704.49K$ 704.49K $ 704.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 704.49K$ 704.49K $ 704.49K Umlaufangebot 19.23M 19.23M 19.23M Gesamtangebot 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HERMES beträgt $ 704.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HERMES liegt bei 19.23M, das Gesamtangebot bei 19231371.54556538. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 704.49K.