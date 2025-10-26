Haystack (HAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.03633334 24H Hoch $ 0.03814554 Allzeithoch $ 0.056328 Niedrigster Preis $ 0.02587991 Preisänderung (1H) +0.22% Preisänderung (1T) +2.89% Preisänderung (7T) +26.51%

Der Echtzeitpreis von Haystack (HAY) beträgt $0.03813338. In den letzten 24 Stunden wurde HAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03633334 und einem Höchstpreis von $ 0.03814554 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAY liegt bei $ 0.056328, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02587991.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAY im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um +2.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Haystack (HAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.04M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.81M Umlaufangebot 27.38M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Haystack beträgt $ 1.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAY liegt bei 27.38M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.81M.