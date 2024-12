Was ist Hawksight (HAWK)

Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Hawksight (HAWK) Ressource Offizielle Website