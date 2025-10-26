Hand Guy (HANDGUY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00128685 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.03% Preisänderung (1T) -4.13% Preisänderung (7T) +7.15%

Der Echtzeitpreis von Hand Guy (HANDGUY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HANDGUY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HANDGUY liegt bei $ 0.00128685, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HANDGUY im letzten Stunde um +1.03%, in den letzten 24 Stunden um -4.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hand Guy (HANDGUY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.53K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.53K Umlaufangebot 999.29M Gesamtangebot 999,286,564.746853

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hand Guy beträgt $ 11.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HANDGUY liegt bei 999.29M, das Gesamtangebot bei 999286564.746853. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.53K.