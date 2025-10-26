HAiO (HAIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01989398 24H Tief $ 0.02144019 24H Hoch Preisänderung (1H) -0.46% Preisänderung (1T) -5.18% Preisänderung (7T) -10.11%

Der Echtzeitpreis von HAiO (HAIO) beträgt $0.01992261. In den letzten 24 Stunden wurde HAIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01989398 und einem Höchstpreis von $ 0.02144019 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAIO liegt bei $ 0.04475526, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01719764.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAIO im letzten Stunde um -0.46%, in den letzten 24 Stunden um -5.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HAiO (HAIO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.83M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.91M Umlaufangebot 292.98M Gesamtangebot 999,987,464.9381567

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HAiO beträgt $ 5.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAIO liegt bei 292.98M, das Gesamtangebot bei 999987464.9381567. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.91M.