GUSD (GUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.997101 $ 0.997101 $ 0.997101 24H Tief $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Hoch 24H Tief $ 0.997101$ 0.997101 $ 0.997101 24H Hoch $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Allzeithoch $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Niedrigster Preis $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) +0.11% Preisänderung (7T) +0.11%

Der Echtzeitpreis von GUSD (GUSD) beträgt $0.999095. In den letzten 24 Stunden wurde GUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.997101 und einem Höchstpreis von $ 1.001 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUSD liegt bei $ 1.019, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.98989.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUSD im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GUSD (GUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 149.67M$ 149.67M $ 149.67M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 319.74M$ 319.74M $ 319.74M Umlaufangebot 149.79M 149.79M 149.79M Gesamtangebot 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GUSD beträgt $ 149.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUSD liegt bei 149.79M, das Gesamtangebot bei 320000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 319.74M.