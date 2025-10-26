GULL (GULL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00016523 $ 0.00016523 $ 0.00016523 24H Tief $ 0.00016523 $ 0.00016523 $ 0.00016523 24H Hoch 24H Tief $ 0.00016523$ 0.00016523 $ 0.00016523 24H Hoch $ 0.00016523$ 0.00016523 $ 0.00016523 Allzeithoch $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Niedrigster Preis $ 0.00016522$ 0.00016522 $ 0.00016522 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) -0.12% Preisänderung (7T) -0.12%

Der Echtzeitpreis von GULL (GULL) beträgt $0.00016523. In den letzten 24 Stunden wurde GULL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00016523 und einem Höchstpreis von $ 0.00016523 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GULL liegt bei $ 0.0147066, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016522.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GULL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GULL (GULL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Umlaufangebot 42.83M 42.83M 42.83M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GULL beträgt $ 7.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GULL liegt bei 42.83M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 82.62K.