GTETH (GTETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,927.81 $ 3,927.81 $ 3,927.81 24H Tief $ 3,993.67 $ 3,993.67 $ 3,993.67 24H Hoch 24H Tief $ 3,927.81$ 3,927.81 $ 3,927.81 24H Hoch $ 3,993.67$ 3,993.67 $ 3,993.67 Allzeithoch $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Niedrigster Preis $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Preisänderung (1H) -0.33% Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) +3.07% Preisänderung (7T) +3.07%

Der Echtzeitpreis von GTETH (GTETH) beträgt $3,980.16. In den letzten 24 Stunden wurde GTETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,927.81 und einem Höchstpreis von $ 3,993.67 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GTETH liegt bei $ 4,751.71, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,417.87.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GTETH im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GTETH (GTETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 612.31M$ 612.31M $ 612.31M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 612.31M$ 612.31M $ 612.31M Umlaufangebot 153.82K 153.82K 153.82K Gesamtangebot 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GTETH beträgt $ 612.31M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GTETH liegt bei 153.82K, das Gesamtangebot bei 153820.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 612.31M.