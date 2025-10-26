Grow ($GROW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000214 $ 0.00000214 $ 0.00000214 24H Tief $ 0.00000224 $ 0.00000224 $ 0.00000224 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000214$ 0.00000214 $ 0.00000214 24H Hoch $ 0.00000224$ 0.00000224 $ 0.00000224 Allzeithoch $ 0.00000996$ 0.00000996 $ 0.00000996 Niedrigster Preis $ 0.00000211$ 0.00000211 $ 0.00000211 Preisänderung (1H) +0.83% Preisänderung (1T) -0.11% Preisänderung (7T) -5.64% Preisänderung (7T) -5.64%

Der Echtzeitpreis von Grow ($GROW) beträgt $0.00000218. In den letzten 24 Stunden wurde $GROW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000214 und einem Höchstpreis von $ 0.00000224 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $GROW liegt bei $ 0.00000996, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000211.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $GROW im letzten Stunde um +0.83%, in den letzten 24 Stunden um -0.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grow ($GROW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 217.93K$ 217.93K $ 217.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 217.93K$ 217.93K $ 217.93K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grow beträgt $ 217.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $GROW liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 217.93K.