Grodo AI (GRODO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000248 $ 0.00000248 $ 0.00000248 24H Tief $ 0.00000255 $ 0.00000255 $ 0.00000255 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000248$ 0.00000248 $ 0.00000248 24H Hoch $ 0.00000255$ 0.00000255 $ 0.00000255 Allzeithoch $ 0.00000879$ 0.00000879 $ 0.00000879 Niedrigster Preis $ 0.00000237$ 0.00000237 $ 0.00000237 Preisänderung (1H) +0.74% Preisänderung (1T) +1.66% Preisänderung (7T) -30.80% Preisänderung (7T) -30.80%

Der Echtzeitpreis von Grodo AI (GRODO) beträgt $0.00000253. In den letzten 24 Stunden wurde GRODO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000248 und einem Höchstpreis von $ 0.00000255 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRODO liegt bei $ 0.00000879, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000237.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRODO im letzten Stunde um +0.74%, in den letzten 24 Stunden um +1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grodo AI (GRODO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 258.36K$ 258.36K $ 258.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 258.36K$ 258.36K $ 258.36K Umlaufangebot 102.02B 102.02B 102.02B Gesamtangebot 102,024,382,190.71468 102,024,382,190.71468 102,024,382,190.71468

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grodo AI beträgt $ 258.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRODO liegt bei 102.02B, das Gesamtangebot bei 102024382190.71468. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 258.36K.