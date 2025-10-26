Der Echtzeitpreis von Grodo AI beträgt heute 0.00000253 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GRODO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GRODO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Grodo AI beträgt heute 0.00000253 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GRODO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GRODO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GRODO

GRODO-Preisinformationen

GRODO-Whitepaper

Offizielle GRODO-Website

GRODO-Tokenökonomie

GRODO-Preisprognose

Grodo AI Preis (GRODO)

Nicht aufgelistet

1 GRODO zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
USD
Grodo AI (GRODO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:48:49 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000248
$ 0.00000248
24H Tief
$ 0.00000255
$ 0.00000255
24H Hoch

$ 0.00000248
$ 0.00000248

$ 0.00000255
$ 0.00000255

$ 0.00000879
$ 0.00000879

$ 0.00000237
$ 0.00000237

+0.74%

+1.66%

-30.80%

-30.80%

Der Echtzeitpreis von Grodo AI (GRODO) beträgt $0.00000253. In den letzten 24 Stunden wurde GRODO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000248 und einem Höchstpreis von $ 0.00000255 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRODO liegt bei $ 0.00000879, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000237.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRODO im letzten Stunde um +0.74%, in den letzten 24 Stunden um +1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grodo AI (GRODO) Marktinformationen

$ 258.36K
$ 258.36K

--
----

$ 258.36K
$ 258.36K

102.02B
102.02B

102,024,382,190.71468
102,024,382,190.71468

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grodo AI beträgt $ 258.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRODO liegt bei 102.02B, das Gesamtangebot bei 102024382190.71468. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 258.36K.

Grodo AI (GRODO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Grodo AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Grodo AI zu USD bei $ -0.0000013877.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Grodo AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Grodo AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.66%
30 Tage$ -0.0000013877-54.85%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Grodo AI (GRODO) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Grodo AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Grodo AI (GRODO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Grodo AI-(GRODO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Grodo AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Grodo AI-Preisprognose an!

GRODO zu lokalen Währungen

Grodo AI (GRODO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Grodo AI (GRODO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GRODO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Grodo AI (GRODO)

Wie viel ist Grodo AI (GRODO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GRODO in USD beträgt 0.00000253 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GRODO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GRODO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000253. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grodo AI?
Die Marktkapitalisierung von GRODO beträgt $ 258.36K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GRODO?
Das Umlaufangebot von GRODO beträgt 102.02B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GRODO?
GRODO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00000879 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GRODO?
GRODO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000237 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GRODO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GRODO beträgt -- USD.
Wird GRODO dieses Jahr noch steigen?
GRODO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GRODO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:48:49 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,265.00

$4,031.93

$0.05500

$6.4083

$197.02

$4,031.93

$113,265.00

$2.6453

$197.02

$0.20148

$0.00000

$0.7020

$0.000000000000092

$0.052054

$0.2000

$0.7020

$0.0000000000000000000224

$0.15009

$0.000000000000000009200

$0.115929

