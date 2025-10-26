GPUAI (GPUAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00610088 24H Hoch $ 0.00718384 Allzeithoch $ 0.6198 Niedrigster Preis $ 0.00437792 Preisänderung (1H) +5.18% Preisänderung (1T) -9.11% Preisänderung (7T) +13.35%

Der Echtzeitpreis von GPUAI (GPUAI) beträgt $0.00652068. In den letzten 24 Stunden wurde GPUAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00610088 und einem Höchstpreis von $ 0.00718384 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GPUAI liegt bei $ 0.6198, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00437792.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GPUAI im letzten Stunde um +5.18%, in den letzten 24 Stunden um -9.11% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GPUAI (GPUAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 401.02K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 652.07K Umlaufangebot 61.50M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GPUAI beträgt $ 401.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GPUAI liegt bei 61.50M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 652.07K.