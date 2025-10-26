GOTM (GOTM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00247555 $ 0.00247555 $ 0.00247555 24H Tief $ 0.00256398 $ 0.00256398 $ 0.00256398 24H Hoch 24H Tief $ 0.00247555$ 0.00247555 $ 0.00247555 24H Hoch $ 0.00256398$ 0.00256398 $ 0.00256398 Allzeithoch $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Niedrigster Preis $ 0.00243844$ 0.00243844 $ 0.00243844 Preisänderung (1H) +0.36% Preisänderung (1T) +2.01% Preisänderung (7T) +0.77% Preisänderung (7T) +0.77%

Der Echtzeitpreis von GOTM (GOTM) beträgt $0.00255424. In den letzten 24 Stunden wurde GOTM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00247555 und einem Höchstpreis von $ 0.00256398 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOTM liegt bei $ 0.00423586, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00243844.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOTM im letzten Stunde um +0.36%, in den letzten 24 Stunden um +2.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GOTM (GOTM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 443.19K$ 443.19K $ 443.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Umlaufangebot 173.79M 173.79M 173.79M Gesamtangebot 992,885,149.478499 992,885,149.478499 992,885,149.478499

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GOTM beträgt $ 443.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOTM liegt bei 173.79M, das Gesamtangebot bei 992885149.478499. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.53M.