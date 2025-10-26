Gorilla (GORILLA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00238833 $ 0.00238833 $ 0.00238833 24H Tief $ 0.00254223 $ 0.00254223 $ 0.00254223 24H Hoch 24H Tief $ 0.00238833$ 0.00238833 $ 0.00238833 24H Hoch $ 0.00254223$ 0.00254223 $ 0.00254223 Allzeithoch $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 Niedrigster Preis $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 Preisänderung (1H) +1.04% Preisänderung (1T) -3.74% Preisänderung (7T) +0.43% Preisänderung (7T) +0.43%

Der Echtzeitpreis von Gorilla (GORILLA) beträgt $0.00244432. In den letzten 24 Stunden wurde GORILLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00238833 und einem Höchstpreis von $ 0.00254223 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GORILLA liegt bei $ 0.01120028, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0011281.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GORILLA im letzten Stunde um +1.04%, in den letzten 24 Stunden um -3.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gorilla (GORILLA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gorilla beträgt $ 2.44M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GORILLA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.44M.