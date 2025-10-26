goodcryptoX (GOOD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.072116 $ 0.072116 $ 0.072116 24H Tief $ 0.073151 $ 0.073151 $ 0.073151 24H Hoch 24H Tief $ 0.072116$ 0.072116 $ 0.072116 24H Hoch $ 0.073151$ 0.073151 $ 0.073151 Allzeithoch $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Niedrigster Preis $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Preisänderung (1H) -0.54% Preisänderung (1T) +0.42% Preisänderung (7T) +4.98% Preisänderung (7T) +4.98%

Der Echtzeitpreis von goodcryptoX (GOOD) beträgt $0.072695. In den letzten 24 Stunden wurde GOOD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.072116 und einem Höchstpreis von $ 0.073151 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOOD liegt bei $ 0.186012, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.059693.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOOD im letzten Stunde um -0.54%, in den letzten 24 Stunden um +0.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.98% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

goodcryptoX (GOOD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 72.69M$ 72.69M $ 72.69M Umlaufangebot 21.20M 21.20M 21.20M Gesamtangebot 999,943,556.786951 999,943,556.786951 999,943,556.786951

Die aktuelle Marktkapitalisierung von goodcryptoX beträgt $ 1.54M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOOD liegt bei 21.20M, das Gesamtangebot bei 999943556.786951. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 72.69M.