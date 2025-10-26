Gomble (GM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01015618 $ 0.01015618 $ 0.01015618 24H Tief $ 0.01074804 $ 0.01074804 $ 0.01074804 24H Hoch 24H Tief $ 0.01015618$ 0.01015618 $ 0.01015618 24H Hoch $ 0.01074804$ 0.01074804 $ 0.01074804 Allzeithoch $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Niedrigster Preis $ 0.00848022$ 0.00848022 $ 0.00848022 Preisänderung (1H) +0.52% Preisänderung (1T) +1.47% Preisänderung (7T) +3.37% Preisänderung (7T) +3.37%

Der Echtzeitpreis von Gomble (GM) beträgt $0.01035221. In den letzten 24 Stunden wurde GM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01015618 und einem Höchstpreis von $ 0.01074804 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GM liegt bei $ 0.06274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00848022.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GM im letzten Stunde um +0.52%, in den letzten 24 Stunden um +1.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gomble (GM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.35M$ 10.35M $ 10.35M Umlaufangebot 276.03M 276.03M 276.03M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gomble beträgt $ 2.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GM liegt bei 276.03M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.35M.