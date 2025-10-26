GOBL (GOBL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000265 $ 0.0000265 $ 0.0000265 24H Tief $ 0.00002671 $ 0.00002671 $ 0.00002671 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000265$ 0.0000265 $ 0.0000265 24H Hoch $ 0.00002671$ 0.00002671 $ 0.00002671 Allzeithoch $ 0.00057879$ 0.00057879 $ 0.00057879 Niedrigster Preis $ 0.00002545$ 0.00002545 $ 0.00002545 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.23% Preisänderung (7T) -5.64% Preisänderung (7T) -5.64%

Der Echtzeitpreis von GOBL (GOBL) beträgt $0.00002661. In den letzten 24 Stunden wurde GOBL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000265 und einem Höchstpreis von $ 0.00002671 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOBL liegt bei $ 0.00057879, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002545.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOBL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GOBL (GOBL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Umlaufangebot 500.00M 500.00M 500.00M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GOBL beträgt $ 13.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOBL liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.31K.