Der Echtzeitpreis von GOBL beträgt heute 0.00002661 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOBL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOBL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GOBL beträgt heute 0.00002661 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOBL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOBL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

GOBL Preis (GOBL)

Nicht aufgelistet

1 GOBL zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-0.20%1D
mexc
USD
GOBL (GOBL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:53:58 (UTC+8)

GOBL (GOBL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000265
$ 0.0000265$ 0.0000265
24H Tief
$ 0.00002671
$ 0.00002671$ 0.00002671
24H Hoch

$ 0.0000265
$ 0.0000265$ 0.0000265

$ 0.00002671
$ 0.00002671$ 0.00002671

$ 0.00057879
$ 0.00057879$ 0.00057879

$ 0.00002545
$ 0.00002545$ 0.00002545

--

-0.23%

-5.64%

-5.64%

Der Echtzeitpreis von GOBL (GOBL) beträgt $0.00002661. In den letzten 24 Stunden wurde GOBL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000265 und einem Höchstpreis von $ 0.00002671 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOBL liegt bei $ 0.00057879, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002545.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOBL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GOBL (GOBL) Marktinformationen

$ 13.31K
$ 13.31K$ 13.31K

--
----

$ 13.31K
$ 13.31K$ 13.31K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GOBL beträgt $ 13.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GOBL liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.31K.

GOBL (GOBL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von GOBL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von GOBL zu USD bei $ -0.0000117779.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von GOBL zu USD bei $ -0.0000242085.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von GOBL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.23%
30 Tage$ -0.0000117779-44.26%
60 Tage$ -0.0000242085-90.97%
90 Tage$ 0--

Was ist GOBL (GOBL)

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash.

GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde.

This isn’t just another project. This is GOBL season.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

GOBL (GOBL) Ressource

Offizielle Website

GOBL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GOBL (GOBL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GOBL-(GOBL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GOBL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GOBL-Preisprognose an!

GOBL zu lokalen Währungen

GOBL (GOBL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GOBL (GOBL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOBL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu GOBL (GOBL)

Wie viel ist GOBL (GOBL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOBL in USD beträgt 0.00002661 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOBL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOBL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00002661. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GOBL?
Die Marktkapitalisierung von GOBL beträgt $ 13.31K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOBL?
Das Umlaufangebot von GOBL beträgt 500.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOBL?
GOBL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00057879 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOBL?
GOBL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00002545 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOBL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOBL beträgt -- USD.
Wird GOBL dieses Jahr noch steigen?
GOBL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOBL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
GOBL (GOBL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

