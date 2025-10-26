GIFT (GIFT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.132239 $ 0.132239 $ 0.132239 24H Tief $ 0.132268 $ 0.132268 $ 0.132268 24H Hoch 24H Tief $ 0.132239$ 0.132239 $ 0.132239 24H Hoch $ 0.132268$ 0.132268 $ 0.132268 Allzeithoch $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Niedrigster Preis $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -3.27% Preisänderung (7T) -3.27%

Der Echtzeitpreis von GIFT (GIFT) beträgt $0.132246. In den letzten 24 Stunden wurde GIFT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.132239 und einem Höchstpreis von $ 0.132268 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GIFT liegt bei $ 0.140837, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.118325.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GIFT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GIFT (GIFT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 415.28K$ 415.28K $ 415.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 415.28K$ 415.28K $ 415.28K Umlaufangebot 3.14M 3.14M 3.14M Gesamtangebot 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GIFT beträgt $ 415.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GIFT liegt bei 3.14M, das Gesamtangebot bei 3140135.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 415.28K.