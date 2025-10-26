Genopets (GENE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00722436 $ 0.00722436 $ 0.00722436 24H Tief $ 0.00737719 $ 0.00737719 $ 0.00737719 24H Hoch 24H Tief $ 0.00722436$ 0.00722436 $ 0.00722436 24H Hoch $ 0.00737719$ 0.00737719 $ 0.00737719 Allzeithoch $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Niedrigster Preis $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Preisänderung (1H) +0.36% Preisänderung (1T) +1.60% Preisänderung (7T) +6.56% Preisänderung (7T) +6.56%

Der Echtzeitpreis von Genopets (GENE) beträgt $0.00734736. In den letzten 24 Stunden wurde GENE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00722436 und einem Höchstpreis von $ 0.00737719 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GENE liegt bei $ 37.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00512048.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GENE im letzten Stunde um +0.36%, in den letzten 24 Stunden um +1.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Genopets (GENE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 623.86K$ 623.86K $ 623.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 733.40K$ 733.40K $ 733.40K Umlaufangebot 85.06M 85.06M 85.06M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Genopets beträgt $ 623.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GENE liegt bei 85.06M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 733.40K.